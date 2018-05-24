В Карелии появится свободная экономическая зона

Торговая зона может появиться в Сортавальском районе или в Костомукше, сообщают в правительстве Карелии.

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Артур Парфенчиков провел встречу с генеральным консулом Финляндии в северной столице Анне Ламмила.

Стороны обсудили создание в Карелии свободной экономической зоны. В ней заинтересован и европейский бизнес, и российские власти.

Что сказал на форуме по этому поводу Дмитрий Медведев, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".