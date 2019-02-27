В Карелии появится трансграничный гастрономический тур

Директор Института экономики Карельского научного центра РАН Татьяна Морозова, разработка такого тура станет практическим результатом реализации международного проекта по развитию приграничного туризма, в котором участвует институт.

Татьяна Морозова выступила 27 февраля на стартовой конференции проекта "Калитка", которая прошла в Карельском научном центре РАН.

Проект получил название знаменитого пирога калитки, которая стала символом трансграничного туризма в Карелии. Морозова напомнила, что в русском языке карельское слово калитка означает небольшие ворота.

Проект получил финансовую поддержку Европейского Союза, Финляндии и России. Вместе с Институтом экономики КНЦ РАН в нем участвуют Университет прикладных наук Северной Карелии и Образовательный консорциум Северной Карелии (Финляндия), а также несколько карельских и финских общественных организаций и фирм. Как ожидается, проект позволит Карелии стать частью большой "Гастрономической карты России".

Как отметила руководитель республиканского управления туризма Екатерина Биктимирова, правительство Карелии поддерживает развитие гастрономического туризма в приграничном регионе. По словам чиновницы хорошая кухня способна исправить даже плохую погоду.