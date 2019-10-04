В Карелии появляются клубы путешественников для пенсионеров

Центр развития социального туризма республики Карелия предложил варианты привлечения к активному отдыху граждан преклонного возраста.

Пенсионеров следует привлекать к путешествиям в период межсезонья и формировать из желающих клубы по интересам. Об этом рассказал заместитель директора автономной негосударственной организации "Центр развития социального туризма республики Карелия" Дмитрий Бобров.

"Движение получило поддержку и снизу. То есть мы сейчас можем констатировать, что своеобразные клубы путешественников созданы во многих населенных пунктах республики при многих общественных организациях и при многих даже ведомствах", - рассказал Бобров.

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