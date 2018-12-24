В Карелии поймали дачного вора, который работал по-крупному

В Суоярвском районе дачники лишились бензогенератора и мотопомпы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Суоярвского района обратилась 54-летняя жительница административного центра. Она сообщила, что из её дачного дома похищен бензогенератор стоимостью более 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 20-летнего жителя Суоярви. По версии правоохранителей, он на личном автомобиле приехал в посёлок, разбил окно на веранде дачного дома, проник внутрь, после чего похитил генератор. Впоследствии он спрятал его в своём гараже и планировал сбыть.

Полицейские выяснили, что данный гражданин причастен к трём другим дачным кражам, совершенным в Суоярвском районе. Были похищены мотопомпы и другие изделия, содержащие металлические элементы.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По остальным эпизодам ведутся проверочные мероприятия.