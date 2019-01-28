В Карелии поймали женщину, которая скрывала под курткой 11 флаконов шампуня и морепродукты

Такой странный набор товаров попыталась вынести 35-летняя кондопожанка из магазина в Петрозаводске, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Жительница Кондопоги пыталась вынести из гипермаркета в Петрозаводске товар на сумму 4,5 тыс. рублей.

Сотрудники Росгвардии недоумевают, как она планировала не вызвать подозрений, спрятав под курткой 11 флаконов шампуня и другие средства для волос, а также две упаковки морепродуктов.

Задержанную передали наряду патрульно-постовой службы полиции.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решает МВД Карелии.