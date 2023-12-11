В Карелии поймали жителя Сяндебы, пинавшего дверь в чужую квартиру

Росгвардейцы несколько раз выезжали по тревоге в разных районах республики.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, несколько раз сигналы «тревога» срабатывали на севере и на юге республики.

В Костомукше росгвардейцы дважды навещали увеселительные заведения города. Там мужчины 36 и 32 лет кричали, матерились, приставали к посетителям и мешали работе персонала.

При задержании оба нарушителя вели себя агрессивно, не реагируя на замечания.

А в Олонце тревожной кнопкой воспользовалась местная жительница — как выяснилось, 34-летний житель деревни Сяндеба ломился к ней домой, пиная входную дверь. Мужчина успел также повредить звонок.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.