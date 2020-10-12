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В Карелии покупатели без масок матерились и требовали продать товар

Новости. Происшествия
10:24, 13 Октября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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В Сегеже задержали покупателей без средств индивидуальной защиты, которые устроили дебош в магазине из-за отказа продать им товар, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Сегеже в ночь на 10 октября в одном из магазинов сработала тревожная сигнализация. Двое граждан без средств индивидуальной защиты пытались приобрести товар, продавец отказал в обслуживании.

После чего несдержанные граждане начали выражаться нецензурной бранью и высказывать угрозы физической расправой в адрес кассира магазина, один из нарушителей ударил по витрине.

Сотрудники, прибыв на место происшествия, вызвали наряд ППС.

Внешние признаки говорили о том, что буйные посетители магазина находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Они задержаны и переданы полицейским.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
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Должен же кто-то быть виноват, что получка так быстро закончилась! И - Киру: за последние 30 лет нравы в Сегежском районе смягчились без всяких розог, потому что любители жестить повымерли в 90-е. Но, гляжу, следующее поколение поспело...
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