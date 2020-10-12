В Карелии покупатели без масок матерились и требовали продать товар

В Сегеже задержали покупателей без средств индивидуальной защиты, которые устроили дебош в магазине из-за отказа продать им товар, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Сегеже в ночь на 10 октября в одном из магазинов сработала тревожная сигнализация. Двое граждан без средств индивидуальной защиты пытались приобрести товар, продавец отказал в обслуживании.

После чего несдержанные граждане начали выражаться нецензурной бранью и высказывать угрозы физической расправой в адрес кассира магазина, один из нарушителей ударил по витрине.

Сотрудники, прибыв на место происшествия, вызвали наряд ППС.

Внешние признаки говорили о том, что буйные посетители магазина находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Они задержаны и переданы полицейским.