В Карелии полицейские эвакуировали с озера двух маленьких фигуристок, катавшихся рядом с полыньей

В Питкяранте две девочки катались на коньках по проливу, который полностью не замерзает.

Инцидент произошел 20 января в Питкяранте. Сотрудники целлюлозного завода заметили неподалеку от заводского моста на льду беспечно катающихся на коньках двух девочек. Их не смутило даже то, что данный пролив не замерзает полностью и в непосредственной близости от их развлечения находится огромная полынья - излюбленное место зимовки уток, пишут в паблике "Карелия: Питкяранта news".

Сотрудники завода вызвали полицию. Полицейские сняли детей со льда, провели разъяснительную беседу.

"Данное происшествие показало, что несмотря на недавнюю трагедию гибели в реке Хелюля шестилетнего Филипа, не все родители донесли до своих детей понимание об опасности льда", - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что рыбак погиб на озере в Карелии, где оторвалась льдина.