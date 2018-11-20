В Карелии полицейские накрыли группу наркокурьеров

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы наркокурьеров в Петрозаводске.

По данным МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, что в столице Карелии функционирует группа курьеров, распространяющих наркотическое вещество.

По информации полицейских, граждане выезжали в крупный субъект страны, откуда развозили наркотик в Северо-Западный и Приволжский федеральные округи. В продажа привезенного товара происходила в Петрозаводске, где злоумышленникам помогала группа закладчиков, обустраивавшая так называемые тайники и действовавшая через интернет.

В середине ноября в одном из районов республики полицейские задержали двоих петрозаводчан, возвращавшихся на личном автомобиле из очередной поездки. При досмотре автосалона был обнаружен полимерный пакет с веществом массой свыше 220 граммов.

Согласно экспертному исследованию, изъятым являлся синтетический наркотик, потенциально содержащий свыше 20 тыс. одноразовых доз.

Собрав обширный материал о деятельности преступной группы и установив всю цепочку лиц, оперативники задержали подозреваемых в данных наркопрестпуплениях – восемь жителей Петрозаводска, в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые из них - наркопотребители, большинство имеют судимости. В общей сложности изъято более килограмма наркотических веществ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По решению суда пятеро подозреваемых содержатся под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.