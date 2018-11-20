Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:55, 20 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

В Карелии полицейские накрыли группу наркокурьеров

Загрузка...

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы наркокурьеров в Петрозаводске.

По данным МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, что в столице Карелии функционирует группа курьеров, распространяющих наркотическое вещество.

По информации полицейских, граждане выезжали в крупный субъект страны, откуда развозили наркотик в Северо-Западный и Приволжский федеральные округи. В продажа привезенного товара происходила в Петрозаводске, где злоумышленникам помогала группа закладчиков, обустраивавшая так называемые тайники и действовавшая через интернет.

В середине ноября в одном из районов республики полицейские задержали двоих петрозаводчан, возвращавшихся на личном автомобиле из очередной поездки. При досмотре автосалона был обнаружен полимерный пакет с веществом массой свыше 220 граммов.

Согласно экспертному исследованию, изъятым являлся синтетический наркотик, потенциально содержащий свыше 20 тыс. одноразовых доз.

Собрав обширный материал о деятельности преступной группы и установив всю цепочку лиц, оперативники задержали подозреваемых в данных наркопрестпуплениях – восемь жителей Петрозаводска, в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые из них - наркопотребители, большинство имеют судимости. В общей сложности изъято более килограмма наркотических веществ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По решению суда пятеро подозреваемых содержатся под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-20 17:12:24
Вы накрыли, а они снова появились. Парни молодые и даже школьники постоянно бродят в поисках закладки. Находят наркотики. К вызову времени опять не готовы как к войне 1941 года.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"

Аналитика

Сегодня 16:27
Обществоведение
"Уполномоченный может делать обращения"
Детский омбудсмен Карелии против оптимизации, но избегает публично излагать свою позицию.
Национальные проекты вместо ФЦП 5
19.11.2018 14:05
"Для меня это личная трагедия" 1
19.11.2018 10:09
Фонды сомнительной эффективности
16.11.2018 14:47
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 6
16.11.2018 14:04
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 8
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»