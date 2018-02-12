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Новости. Происшествия
15:53, 12 Февраля 2018

В Карелии полицейский поймал убегавшего нарушителя, и он его побил

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В Сортавале мужчина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 4 ноября 2017 года сотрудники полиции во время патрулирования улиц в городе Сортавала установили местного жителя, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Заметив полицейских, мужчина попытался скрыться, но сделать этого не смог, так как был задержан. В момент препровождения в служебный автомобиль обвиняемый напал на одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии

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кир
2018-02-12 16:56:19
Оружие не выдают, чтобы не применили сдуру.
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