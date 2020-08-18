В Карелии полицейские спасли перенесшего операцию пса

Житель поселка Ладва поблагодарил в соцсети сотрудников патрульно-постовой службы полиции за спасение четвероногого друга, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 14 на 15 августа у местный жителей из вольера сбежала собака. Пес породы сибирский хаски только что перенес операцию на лапе. С животным могла случиться беда. И владельцы отправились на поиски питомца.

На поселковой дороге жители Прионежья встретили наряд ППС и рассказали о случившемся.

"Мы сказали, что сбежала собака, описали собаку, на что сотрудники ППС развернули машину, и не прошло и 5 минут, как один из сотрудников вел ее за ошейник… Большое им спасибо, что не остались равнодушными и сами подъехали и спросили не нужна ли помощь, побольше бы таких отзывчивых полицейских, ещё раз огромное спасибо", – рассказал хозяин "потеряшки".