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В Карелии полицейские спасли перенесшего операцию пса

Новости. Общество
14:37, 19 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Житель поселка Ладва поблагодарил в соцсети сотрудников патрульно-постовой службы полиции за спасение четвероногого друга, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 14 на 15 августа у местный жителей из вольера сбежала собака. Пес породы сибирский хаски только что перенес операцию на лапе. С животным могла случиться беда. И владельцы отправились на поиски питомца.

На поселковой дороге жители Прионежья встретили  наряд ППС и рассказали о случившемся.

"Мы сказали, что сбежала собака, описали собаку, на что сотрудники ППС развернули машину, и не прошло и 5 минут, как один из сотрудников вел ее за ошейник… Большое им спасибо, что не остались равнодушными и сами подъехали и спросили не нужна ли помощь, побольше бы таких отзывчивых полицейских, ещё раз огромное спасибо", – рассказал хозяин "потеряшки".

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