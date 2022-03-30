В Карелии полицейский получил бутылкой по голове от пьяного дебошира в поезде

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Сегежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, 29 января сотрудники Петрозаводского линейного отдела полиции охраняли порядок в вагоне скорого поезда сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург». Они установили пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ехал без билетов и выражался нецензурной бранью, то есть совершил мелкое хулиганство.

На требования сотрудников транспортной полиции прекратить противоправное поведение обвиняемый ударил одного из полицейских стеклянной бутылкой по голове, причинив ему физическую боль и телесное повреждение.

Было установлено, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, появлялся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. На допросе у следователя свою вину он признал полностью, принес извинения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяная дебоширка ударила по лицу полицейского.