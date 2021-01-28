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В Карелии полиция ищет мужчину в камуфляжных брюках и меховой шапке

Новости. Происшествия
10:30, 29 Января 2021
фото: МВД по Республике Карелия / ВК
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МВД по Карелии просит оказать помощь в розыске пропавшего мужчины.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают без вести пропавшего Николая Алексеевича Савина 1979 года рождения. Он уроженец Пудожа, проживающий в Петрозаводске.

Местонахождение мужчины неизвестно с 23 января.

На вид пропавшему 40-45 лет, рост 170 см., среднего телосложения, волосы темные. Был одет в камуфляжные брюки, черную куртку, шерстяной свитер. Имел меховую шапку, был обут в черные зимние кроссовки.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона:+7-981-402-06-14", - говорится в заявлении МВД.

 

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