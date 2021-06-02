В Карелии полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе

Сотрудники полиции ищут очевидцев автокатастрофы с участием лесовоза и внедорожника, произошедшей 30 мая под Костомукшей.

Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 30 мая под Костомукшей. Об этом информирует сетевое издание «64 параллель онлайн».

Напомним, 30 мая около 11 утра под Костомукшей столкнулись внедорожник «Mitsubishi Pajero» и лесовоз «Volvo». В результате происшествия смертельные травмы получили 35-летняя водитель «Mitsubishi» и ее 40-летняя пассажирка. Женщины скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира «Mitsubishi» — 46-летний мужчина и четырехлетний мальчик — получили травмы. Их госпитализировали.

Сообщается, что сотрудникам полиции также нужны записи с видеорегистраторов.

«Для установления объективных обстоятельств дела ОМВД России по Костомукше просит лиц, ставших свидетелями либо очевидцами ДТП, или имеющих запись на видеорегистраторе, обратиться в следственный отдел (телефон 9-71-89) или дежурную часть (02)», — говорится в сообщении.