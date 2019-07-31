Находившийся в розыске экс-глава поселения Карелии попался в руки полиции

Полиция установила место нахождения бывшего главы Деревянского поселения Олега Дякина и предъявила ему обвинение в совершении уголовного преступления.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция накануне установила место нахождения 49-летнего бывшего главы Деревянского сельского поселения Прионежского района Олега Дякина и предъявила ему обвинение в совершении уголовного преступления. В связи с этим розыскные мероприятия в его отношении были прекращены.

Кроме этого, Дякину вручили уведомление о надлежащем поведении.

Напомним, Олег Дякин скрылся от органов следствия и находился в розыске около двух месяцев по подозрению в умышленном повреждении имущества. По информации наших источников, Дякина обнаружили дома в местечке Хутор.

Отметим, что у Дякина уже есть четыре судимости по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои". Все судимости были сняты и/или погашены ещё в 1990-е годы. Приговоры за преступления выносились по Уголовному кодексу РСФСР.