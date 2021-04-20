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В Карелии полиция задержала 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального

Новости. Происшествия
11:09, 21 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»
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Одному из правонарушителей суд уже назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах Карелии.

В минувший вторник, 20 апреля, в полицию были доставлены 9 человек: 7 - в Петрозаводске, 1 - в Прионежье, 1 - в Пудоже - за совершение административного правонарушения.

Активисты призывали к участию в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Утром в среду, 21 апреля, Прионежский районный суд рассмотрел административный материал и вынес решение по одному из правонарушителей, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что заявку на проведение акции в Петрозаводске, которую рекламировали попавшие под административные дела жители Карелии, подавал человек, проживающий в Москве.

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Комментарии

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udo
2021-04-21 12:32:38
Правильно. Штраф увеличить. Пороть обязательно.
Иван
2021-04-21 12:21:00
А кому помешали эти достойные граждане , кроме кучки клептократов , двадцать лет удерживающих незаконно власть ?
stranger
2021-04-21 11:40:13
"Мы ведём войну уже 1000 лет, нас учили, что жизнь - это бой, но по последним данным разведки, мы воюем сами с собой..." Предполагаю, ни стой ни с другой стороны, не наблюдается признаков большого ума. Когда на продаже природных ресурсов паразитирует вся страна, ждать развития и здравого смысла от этого наивно.
насмешница
2021-04-21 12:39:45
stranger,
предполагаю, что с третьей стороны тоже
однозначно
2021-04-21 11:37:39
Вот что значит вовремя сообщать куда следует. Работой властей весьма доволен.
насмешница
2021-04-21 11:34:07
Если бы подали заявку на акцию в поддержку действий властей в отношении Навального, её бы разрешили? Дескать, не допускают врачей - и правильно: собаке собачья смерть. И много бы граждан вышло бы на такой митинг?
nae
2021-04-21 11:22:47
Интересно, а санкционировано вы митинг в поодержку вообще возможен?
насмешница
2021-04-21 11:36:21
nae,
вот и у меня такой же вопрос возник
Рок
2021-04-21 11:16:44
Смешно, можно подумать люди ничего не видят и не слышат! Тут хоть призывай, хоть не призывай, уже даже пенсионеры, наконец-то, соображать стали, а то всё в сказки верили ..
drug
2021-04-21 12:16:24
Рок, ты молодец !!!!
Даже пенсионеры теперь понимают, что Навальный балабол и сказочник. Родину продал за бесплатное обучение дочери и небольшой домик за рубежом. Мы же все правильно тебя поняли ?
театральный критик
2021-04-21 11:15:16
Какая прелесть :) Кадому навальненку по метле и улицы мести. Хде офф ? :)
ромео
2021-04-21 11:14:22
отлично, работайте, братья!
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