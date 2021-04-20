В Карелии полиция задержала 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального

Одному из правонарушителей суд уже назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах Карелии.

В минувший вторник, 20 апреля, в полицию были доставлены 9 человек: 7 - в Петрозаводске, 1 - в Прионежье, 1 - в Пудоже - за совершение административного правонарушения.

Активисты призывали к участию в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Утром в среду, 21 апреля, Прионежский районный суд рассмотрел административный материал и вынес решение по одному из правонарушителей, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что заявку на проведение акции в Петрозаводске, которую рекламировали попавшие под административные дела жители Карелии, подавал человек, проживающий в Москве.