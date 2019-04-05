В Карелии полторы тысячи пенсионеров получат социальные доплаты

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Вступивший в силу закон о новом порядке индексации пенсий сверх прожиточного минимума, приведет к росту социальных доплат для 1,5 тысяч пенсионеров в Карелии.
Она касаются граждан, у которых размер назначенных пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.
Новый порядок будет в том числе распространен и на индексацию страховых пенсий, прошедшую в январе этого года, и индексацию ЕДВ, прошедшую в феврале. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления… Выплаты будут осуществлены не позднее 1 июля 2019 года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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