В Карелии попрощаются с создателем горного парка "Рускеала"

В Сортавале пройдет траурная церемония в память о предпринимателе Александре Артемьеве, жизнь которого оборвал коронавирус.

Как сообщается в паблике "Горный парк Рускеала", траурная церемония состоится 23 октября с 11 до 14 часов в Паркетном зале Социально-культурного молодежного центра (Сортавала, ул. Карельская, 22).

"Многие знали Александра Борисовича простым и жизнерадостным человеком. Многие были знакомы с ним лично. Для многих он был руководителем, коллегой, партнером, наставником и другом. Желающие почтить память Александра Борисовича смогут сделать это на траурной церемонии", - говорится в сообщении.

Напомним, основатель и бессменный руководитель Горного парка "Рускеала" Александр Артемьев умер от коронавируса 12 октября. Он проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

"Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь", – написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.