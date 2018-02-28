В Карелии посетитель кафе обматерил работницу заведения

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Во вторник в Медвежьегорске задержали посетителя ночного кафе, сообщает отдел Росгвардии.
Инцидент произошел ранним утром. В ночном кафе на улице Кирова в Медвежьегорске сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 27-летний посетитель "повёл себя агрессивно и начал оскорблять женщину-продавца с использованием нецензурной лексики", рассказали в Росгвардии.
"Он задержан и передан участковому. За мелкое хулиганство предусмотрено административное наказание в виде штрафа", - добавили в ведомстве.
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