В Карелии посетитель кафе обматерил работницу заведения

Во вторник в Медвежьегорске задержали посетителя ночного кафе, сообщает отдел Росгвардии.

Инцидент произошел ранним утром. В ночном кафе на улице Кирова в Медвежьегорске сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 27-летний посетитель "повёл себя агрессивно и начал оскорблять женщину-продавца с использованием нецензурной лексики", рассказали в Росгвардии.

"Он задержан и передан участковому. За мелкое хулиганство предусмотрено административное наказание в виде штрафа", - добавили в ведомстве.