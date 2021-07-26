Реклама
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии 6
Сегодня 10:42
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО) 3
Сегодня 11:19
«Иногда они возвращаются»
Новое
Сегодня 14:46

В Карелии посетители магазинов продолжают попытки похитить спиртное

Новости. Происшествия
10:01, 26 Июля 2021
фото: © AP Photo/Doug McSchooler

Росгвардейцы задержали очередных нарушителей, пытавшихся вынести алкоголь из торговых точек.

Вечером 25 июля сотрудники районных отделов вневедомственной охраны выезжали в сетевые магазины. Об этом информирует Росгвардия. 

В Беломорске на улице Порт-Шоссе двое неизвестных граждан пронесли мимо кассового узла алкогольную продукцию и сбежали. Противоправные действия были замечены при просмотре записей камер видеонаблюдения. Получив приметы, росгвардейцы обследовали близлежащие территории и обнаружили нарушителей. Ими оказались 45-летний и 63-летний жители села Сумский Посад.

А сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из магазина две бутылки крепкого спиртного стоимостью около 1400 рублей, спрятав товар в брюки. Сотрудники Росгвардии задержали всех злоумышленников и передали их полиции.

Аналогичные сообщения о попытках хищения поступали из магазинов Петрозаводска, Кеми и Сегежи. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. Задержанными оказались граждане от 28 до 46 лет.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Карелии сбросил с лоджии друга девушки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-26 10:36:05
Вору руку отрубали в старину.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 14:46
Политкухня
«Иногда они возвращаются»
Отставной карельский министр из правительства Нелидова возглавил Северо-Западный департамент Рослесхоза.
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 29
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»