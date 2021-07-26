В Карелии посетители магазинов продолжают попытки похитить спиртное

Росгвардейцы задержали очередных нарушителей, пытавшихся вынести алкоголь из торговых точек.

Вечером 25 июля сотрудники районных отделов вневедомственной охраны выезжали в сетевые магазины. Об этом информирует Росгвардия.

В Беломорске на улице Порт-Шоссе двое неизвестных граждан пронесли мимо кассового узла алкогольную продукцию и сбежали. Противоправные действия были замечены при просмотре записей камер видеонаблюдения. Получив приметы, росгвардейцы обследовали близлежащие территории и обнаружили нарушителей. Ими оказались 45-летний и 63-летний жители села Сумский Посад.

А сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из магазина две бутылки крепкого спиртного стоимостью около 1400 рублей, спрятав товар в брюки. Сотрудники Росгвардии задержали всех злоумышленников и передали их полиции.

Аналогичные сообщения о попытках хищения поступали из магазинов Петрозаводска, Кеми и Сегежи. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. Задержанными оказались граждане от 28 до 46 лет.

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