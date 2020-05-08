В Карелии после майских праздников разрешат прогулки в парках и скверах

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, сохраняются ограничения для граждан по выходу из дома. По-прежнему выходить можно только в ряде случаев: для получения медицинской помощи, совершения необходимых покупок, ухода за пожилыми родственниками, к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, а также в других случаях, оговоренных в документе.

"При этом с 12 мая на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах. До 11 мая администрации городских округов и поселений должны определить места для прогулок и занятий спортом и довести информацию до населения", - отмечается в пресс-релизе.

Одним из важных нововведений является обязательное ношение маски в общественных местах с 10 мая. Продажа товаров и предоставление услуг будет осуществляться только при использовании гражданами средств индивидуальной защиты.