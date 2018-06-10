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Новости. Общество
09:35, 10 Июня 2018

В Карелии построили часовню в память о детях, погибших на Сямозере

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В Карелии завершилось строительство часовни на берегу озера Сямозеро в память о погибших в июне 2016 года 14 детях из лагерях.

"Напомню, о строительстве часовни 18 июня 2017 г. попросило большинство родителей детей. Также по желанию одного из родителей на берегу установлен памятный камень. Строительство часовни осуществлялось на народные пожертвования ,которые приходили не только из всех районов Республики ,но из других регионов страны. Так,в числе лиц, пожертвовавших личные средства на строительство часовни, и народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков "ВКонтакте".

Само строительство осуществлялось под патронажем Благотворительного фонда "Северный духовный путь им. Св.Александра Свирского".

Во вторник, 12 июня, в 13 часов состоится освящение часовни.

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