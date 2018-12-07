В Карелии построили горку для детей с подсветкой

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В городе Костомукша появилась необычная ледяная горка.
Горку для малышей стали строить 1 декабря на берегу озера возле фонтана.
Как следует из опубликованных "ВКонтакте" жителем Костомукши Сергеем Кузиным фото, помогали делать горку сотрудники МЧС.
Костомукша — самый молодой город Карелии. Он находится в 30 км от границы с Финляндией и получил статус города в 1983 году.
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