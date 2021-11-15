В Карелии построили три новых моста

На автодороге Суоярви-Юстозеро открыли движение транспорта по трем новым мостам, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Железобетонные переправы соединили берега рек Тереонкоски, Журавлева и Семча. Построили их по федеральной целевой программе развития Республики Карелия. Подрядные организации выполнили комплекс работ по сооружению железобетонных мостовых переходов, устройству водоотвода и дорожного покрытия, очистке прилегающей территории. Общая стоимость контрактов — 160 млн рублей.

«В этом году приступаем к реконструкции аварийного моста через реку Онда в Сегежском районе. А в следующем — через канал Ондской ГЭС на 23-м километре автодороги Надвоицы – Сегежа», — написал на своей странице в соцсети глава республики.

Также, по информации Артура Парфенчикова, в планах на 2022 год — сдача в эксплуатацию моста через реку Сяпся на трассе Петрозаводск – Суоярви, движение по которому уже открыто.