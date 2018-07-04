В Карелии построят мусороперерабатывающий завод

ООО "Автоспецтранс", отвечающее за вывозку твердых коммунальных отходов в Карелии, планирует строительство мусороперерабатывающего завода и на его площадке – создание предприятий по производству продукции из мусора.

Как пояснили в пресс-службе компании, мусороперерабатывающий комплекс мощностью до 100 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год с современным полигоном будет возведен в Кондопожском районе. Старт реализации проекта запланирован на 2019 год.

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