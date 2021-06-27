В Карелии построят новый мост вместо аварийного, который разрушают лесовозы

Управтодор Карелии разрабатывает проектную документацию на строительство нового моста через реку Новзема у села Видлица взамен деревянного, сообщили в Минтрансе республики.

Напомним, жители села Видлица пожаловались в соцсетях на ситуацию с аварийным мостом через реку Новзема. Движение груженых лесовозов по деревянному мосту может привести к его обрушению.

В Минтрансе Карелии прокомментировали ситуацию.

«Учитывая предаварийное состояние деревянного моста через реку Новзема на автомобильной дороге регионального значения „Видлица-Кинелахта-Ведлозеро“ в районе села Видлица в ноябре 2020 года в рамках работ по содержанию подрядной организацией ООО „Олонецавтодор“ были выполнены работы по усилению опор моста, устроен дополнительный дощатый настил на мосту. Также в целях недопущения дальнейшего разрушения моста Управтодор РК введено ограничение на движение автотранспортных средств по мосту общей массой более 7 тонн», — говорится в сообщении министерства.

По информации Минтранса Карелии, в настоящее время Управтодор республики разрабатывает проектную документации на строительство металложелезобетонногомоста взамен существующего деревянного. Срок завершения работ — 15 июля 2021 года. Средства дорожного фонда республики на выполнение этих работ уже зарезервированы.