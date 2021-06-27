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В Карелии построят новый мост вместо аварийного, который разрушают лесовозы

Новости. Общество
11:27, 28 Июня 2021
фото: © кадр из видео/«Видлица — News» Республика Карелия сообщает» Вконтакте

Управтодор Карелии разрабатывает проектную документацию на строительство нового моста через реку Новзема у села Видлица взамен деревянного, сообщили в Минтрансе республики.

Напомним, жители села Видлица пожаловались в соцсетях на ситуацию с аварийным мостом через реку Новзема. Движение груженых лесовозов по деревянному мосту может привести к его обрушению.

В Минтрансе Карелии прокомментировали ситуацию.

«Учитывая предаварийное состояние деревянного моста через реку Новзема на автомобильной дороге регионального значения „Видлица-Кинелахта-Ведлозеро“ в районе села Видлица в ноябре 2020 года в рамках работ по содержанию подрядной организацией ООО „Олонецавтодор“ были выполнены работы по усилению опор моста, устроен дополнительный дощатый настил на мосту. Также в целях недопущения дальнейшего разрушения моста Управтодор РК введено ограничение на движение автотранспортных средств по мосту общей массой более 7 тонн», — говорится в сообщении министерства.

По информации Минтранса Карелии, в настоящее время Управтодор республики разрабатывает проектную документации на строительство металложелезобетонногомоста взамен существующего деревянного. Срок завершения работ — 15 июля 2021 года. Средства дорожного фонда республики на выполнение этих работ уже зарезервированы.

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Комментарии

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mobikk
2021-06-28 13:33:00
Надо строить такой мост, чтоб лесовоз заехать на него не мог, тогда он и простоит долго.
кир
2021-06-28 12:03:54
Вотчину Виктора Степанова обустраивают. Ранее там коров голодом заморили, потом мост испортили. А так, всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо как никогда. (с)
медиаюрист
2021-06-28 11:46:57
Ныть не перестанут, другой повод найдут. Особенно которая очень в депутатки хочет.
Гость
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