Жители села в Карелии возмутились равнодушием властей к угрозе разрушения моста лесовозами (ВИДЕО)

Движение груженых лесовозов по деревянному мосту, связывающему два населенных пункта в Карелии, может привести к его обрушению.

Об этом написали жители села Видлица в группе «Видлица — News» Республика Карелия сообщает» Вконтакте.

«Аварийный мост через р. Новзема в Видлице может с минуты на минуту рухнуть!!! Тяжелые лесовозы возобновили круглосуточный проезд по нему! Наша борьба за спасение моста оказалась напрасной! Видимо, кроме нас, жителей близлежащих домов, никому нет дела до моста, соединяющего два населённых пункта!», — говорится в обращении деревенских жителей.

Автор видео Ольга Бутенко рассказала, что ежедневно по мосту проезжает до 10 лесовозов. Перед въездом на него установлено ограничение массы - до 7 тонн.

По словам Бутенко, она обращалась в органы власти и ГИБДД, но не дождалась от них ответа.

Местные жители опасаются, что их мост обрушится так же, как это произошло недавно в деревне Тукса - конструкции обвалились под весом грузовика, и он рухнул в воду.