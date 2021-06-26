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Жители села в Карелии возмутились равнодушием властей к угрозе разрушения моста лесовозами (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:40, 27 Июня 2021
фото: Ольга Бутенко/«Видлица — News» Республика Карелия сообщает» Вконтакте

Движение груженых лесовозов по деревянному мосту, связывающему два населенных пункта в Карелии, может привести к его обрушению.

Об этом написали жители села Видлица в группе «Видлица — News» Республика Карелия сообщает» Вконтакте.

«Аварийный мост через р. Новзема в Видлице может с минуты на минуту рухнуть!!! Тяжелые лесовозы возобновили круглосуточный проезд по нему! Наша борьба за спасение моста оказалась напрасной! Видимо, кроме нас, жителей близлежащих домов, никому нет дела до моста, соединяющего два населённых пункта!», — говорится в обращении деревенских жителей.

Автор видео Ольга Бутенко рассказала, что ежедневно по мосту проезжает до 10 лесовозов. Перед въездом на него установлено ограничение массы - до 7 тонн.

По словам Бутенко, она обращалась в органы власти и ГИБДД, но не дождалась от них ответа.

Местные жители опасаются, что их мост обрушится так же, как это произошло недавно в деревне Тукса - конструкции обвалились под весом грузовика, и он рухнул в воду.

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Комментарии

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наташка
2021-06-27 13:20:38
Самобытным дай волю - грибы в лесу начнут подписывать. С фига ли это ихний мост ? Эта горлопанка его своими руками построила ?
миша
2021-06-27 14:29:36
наташка, ты успокойся. Прими таблеточку, погладь кота. Мост твой, твой. И ничей больше. И ты сам его построил.
Урбанист
2021-06-27 13:12:09
Этим лишь бы свое седло ближе к телу.
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