Спасатели вытащили самосвал, который упал в реку Тукса вместе с мостом (ФОТО)

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17:34, 04 Июня 2021
фото: Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

В Олонецком районе Карелии спасатели ликвидируют последствия обрушения деревянного моста.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Олонецком районе в настоящее время ликвидируются последствия разрушения деревянного моста.

По информации Госкомитета, 3 июня в 17 часов в Единую диспетчерскую службу Олонецкого района поступило сообщение о разрушении автомобильного деревянного моста через реку Тукса в одноименной деревне вблизи дома № 34 по улице Центральная.  В ходе проверки было установлено, что разрушение произошло в результате проезда по мосту грузового автомобиля МАЗ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Грузовой автомобиль, который провалился и утонул в реке, был поднят 4 июня.  Устранением последствий происшествия занимался Олонецкий отряд противопожарной службы Карелии. 

В Госкомитете уточнили, что в настоящий момент движение по мосту перекрыто. Проход и проезд невозможны. При этом, в непосредственной близости отсутствуют мосты, которые могли бы стать заменой для проезда транспорта или перехода местных жителей. В километре есть железнодорожный мост.

По информации Госкомитета, проблем с питанием и средствами первой необходимости у местных жителей в настоящее время нет. А если они возникнут, в Госкомитете посоветовали обращаться к главе Туксинского поселения.

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