В Карелии построят восемь новых мостов взамен деревянных

Капитальные мосты планируют возвести на автомобильных дорогах регионального значения до 2021 года.

В рамках федеральной целевой программы по развитию республики до 2020 года предусмотрено строительство восьми капитальных мостов взамен деревянных. Два моста в Муезерском районе будут введены в эксплуатацию уже в этом году, еще шесть объектов появятся в 2020 году.

Кроме того, в этом году на ремонт аварийных мостов выделено более 135 млн рублей. В результате уже отремонтировали семь мостов, начаты работы по ремонту еще трех мостов, их сдадут в 2020 году. Разрабатывается проектная документация на реконструкцию шести мостовых сооружений в районах республики и четырех – в Петрозаводске.

Об этом вчера рассказал на заседании правительства министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов, сообщается в паблике "Республика Карелия".