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В Карелии в понедельник потеплеет до +18 градусов

Новости. Погода
17:00, 24 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 25 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По данным карельского Гидрометцентра, в понедельник ожидается переменная облачность. Днем по восточным районам местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный  умеренный

Температура ночью +4, -1, днем +13, +18 градусов, у водоемов и на востоке местами  8, 12 градусов тепла.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +2, +4 градуса, днем от 13 до 15 градусов.

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