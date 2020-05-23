В Карелии в понедельник потеплеет до +18 градусов

фото: Столица на Онего

О погоде на 25 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По данным карельского Гидрометцентра, в понедельник ожидается переменная облачность. Днем по восточным районам местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный умеренный

Температура ночью +4, -1, днем +13, +18 градусов, у водоемов и на востоке местами 8, 12 градусов тепла.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +2, +4 градуса, днем от 13 до 15 градусов.