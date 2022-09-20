В Карелии потерявшийся пожилой мужчина пришел в пожарную часть

Спасатели ищут родственников дезориентированного пожилого человека в Костомукше.

Информация о потерявшемся пожилом человеке была опубликована в сообществе «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ».

«Сегодня, 7 октября, в 08.00 часов в пожарно-спасательную часть № 6 по охране города Костомукша (улица Пожарного Семенова, 1) пришел пожилой мужчина. Дезориентирован. Может, кто узнает по фото родственника или соседа?» — написали в паблике.

Напомним, в Карелии продолжается поиск пенсионерки, пропавшей в лесу в конце сентября.