В Карелии потерявшийся пожилой мужчина пришел в пожарную часть

Спасатели ищут родственников дезориентированного пожилого человека в Костомукше.
Информация о потерявшемся пожилом человеке была опубликована в сообществе «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ».
«Сегодня, 7 октября, в 08.00 часов в пожарно-спасательную часть № 6 по охране города Костомукша (улица Пожарного Семенова, 1) пришел пожилой мужчина. Дезориентирован. Может, кто узнает по фото родственника или соседа?» — написали в паблике.
Напомним, в Карелии продолжается поиск пенсионерки, пропавшей в лесу в конце сентября.
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