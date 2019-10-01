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Новости. Происшествия
17:25, 01 Октября 2019
фото: Александр Жульников

В Карелии поврежден культурный слой уникального археологического памятника

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Стоянка древнего человека пострадала при строительстве электролинии к защитному павильону беломорских петроглифов.

В Карелии при строительстве линии электропередачи оказался поврежден культурный слой уникального археологического памятника – неолитической стоянки "Бесовы Следки II". Об этом "Столице на Онего" сообщил археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников, который обнаружил факт причинения ущерба памятнику.

По словам ученого, пострадавшая неолитическая стоянка находится на бывшем островке, расположенном по соседству со знаменитой группой петроглифов "Бесовы Следки". Над этой группой наскальных изображений сейчас ведется сооружение защитного павильона, в котором предполагается разместить современный музейный комплекс. Открытие павильона запланировано к 100-летию Республики Карелия, которое будет отмечаться в 2020 году.

Как рассказал Александр Жульников, еще летом он обследовал территорию стоянки первобытного человека и уведомил Управление по охране объектов культурного наследия Карелии о границах распространения древнего культурного слоя. Ученый предупредил республиканских чиновников о необходимости принятия мер по обеспечению сохранности уникального поселения. Однако, как считает Жульников, эти предупреждения оказались проигнорированы, и культурному слою был причинен ущерб при строительстве электролинии к защитному павильону.      

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