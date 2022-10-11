Власти: уникальное здание бывшего санатория «Ладога» в Сортавале подожгли

По предварительным данным администрации Сортавальского района, причиной пожара на объекте архитектурного значения стал поджог.

Как говорится в паблике администрации Сортавальского района, объект архитектурного наследия, здание бывшего санатория «Ладога» в Сортавале могли поджечь.



Сообщение о пожаре на улице Спортивной поступило на пульт ЕДДС в 14.09. Открытое возгорание площадью около 200 квадратных метров ликвидировали в 16.20, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии.



На место происшествия выезжали три пожарных расчета. Сейчас огнеборцы проливают конструкции здания, чтобы окончательно справиться с пожаром. Погибших и пострадавших нет.



Отметим, объект архитектурного наследия, здание больницы «Ваалияла» было построено в 1930-1931 годах. для Миссионерского общества Финской лютеранской церкви.



Изначально комплекс, состоящий из двух корпусов, объединенных между собой двухэтажным переходом и крытыми галереями, предназначался для размещения в нем приюта для умственно отсталых детей. С 1940 года в здании размещался сортавальский детский костно-туберкулезный санаторий «Ладога».



В 1992 году он был закрыт и расформирован министерством здравоохранения республики Карелия, а в июне 2004 году пустующее здание санатория было продано в собственность московской фирме ООО «ДВМ строй».