В Карелии загорелся бывший санаторий «Ладога» (ФОТО)

В Сортавале загорелось здание бывшего санатория «Ладога», сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня, 9 ноября, в 14.05 на улице Спортивной в Сортавале загорелось здание бывшего санатория «Ладога».
«Задымление произошло на чердаке, на данный момент на месте работают пожарные», — сообщили в МСС Карелии.
Фото паблика «Аэросъёмка Сортавала/Карелия».
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