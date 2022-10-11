В Карелии загорелся бывший санаторий «Ладога» (ФОТО)

В Сортавале загорелось здание бывшего санатория «Ладога», сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 9 ноября, в 14.05 на улице Спортивной в Сортавале загорелось здание бывшего санатория «Ладога».

«Задымление произошло на чердаке, на данный момент на месте работают пожарные», — сообщили в МСС Карелии.

Фото паблика «Аэросъёмка Сортавала/Карелия».