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В Карелии повысят зарплату работникам лесничеств

Новости. Общество
08:20, 19 Декабря 2024
фото: © Vardan Papikyan / Unsplah

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В 2025 году бюджет на зарплату работников лесничеств будет больше на 35%.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская сообщила о повышении заработной платы работникам лесничеств. Об этом она рассказала во время встречи с коллегами из Лоухского лесничества.

Как отметила Янина Свидская, на следующий год из федерального бюджета на оплату труда работников лесного хозяйства предусмотрено 584,640 млн рублей. Это на 35% больше, чем в этом году. Размер повышения заработной платы будет зависеть от различных факторов, включая выполнение плановых показателей по охране и защите лесов, количество заключенных договоров аренды лесных участков и другие.

Так, должностные оклады инженеров всех специальностей увеличатся на 20-25%, государственных инспекторов по охране леса — на 10-20%, начальников и заместителей — на 10-15%, а остальных работников — на 5-7%. В настоящее время в Министерстве ведется детальная проработка расчетов для каждого лесничества.

Кроме того, в этом году работники лесничеств получат дополнительные поощрения. Это связано с высокими результатами работы, благодаря которым Карелия заняла шестое место среди всех регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства.

В ходе встречи также были подведены итоги прошедшего пожароопасного сезона. Несмотря на обширные лесные массивы, в Лоухском районе было зафиксировано всего 6 пожаров на общей площади около 3 гектаров. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

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