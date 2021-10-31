В Карелии пожар оставил многодетные семьи без крыши над головой (ФОТО)

В Сегеже из горящего дома эвакуировано 19 человек, в том числе трое детей, сообщили в МЧС Карелии.

На пульт дежурной службы МЧС в Сегеже 31 октября в 5.10 поступил звонок с сообщением о том, что на улице Гагарина, горит двухэтажный, деревянный, 8-квартирный жилой дом.

На место вызова выехали 11 пожарных и три автоцистерны.

Огнем были охвачены квартиры и чердак дома. Из горящего строения эвакуировали 19 человек, в том числе троих детей.

В результате огонь повредил в одну квартиру на площади 6 кв.м, вторую – на площади 70 кв.м и чердачное помещение на площади 40 кв.м.

Причины возгорания неизвестны.

Пожар полностью ликвидировали только через два часа, к 7.40.

В соцсети, в паблике «Сегежа online...» местные жители разметили фото и в комментарии написали.

«Горел дом на улице Гагрина, 23. Самое ужасное, когда такой пожар рядом с твоим домом, а еще ужаснее, что в этом доме проживают 3 многодетные семьи. Куда вот им теперь!?»

«И еще молодая семья с младенцем. Они до последнего стояли на улице с малышом в коляске. Куда пошли, не знаю».