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В Карелии пожар оставил многодетные семьи без крыши над головой (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:00, 31 Октября 2021
фото: Ирина Залесская/паблик «Сегежа online...»

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В Сегеже из горящего дома эвакуировано 19 человек, в том числе трое детей, сообщили в МЧС Карелии.

На пульт дежурной службы МЧС в Сегеже 31 октября в 5.10 поступил звонок с сообщением о том, что на улице Гагарина, горит двухэтажный, деревянный, 8-квартирный жилой дом.

На место вызова выехали 11 пожарных и три автоцистерны.

Огнем были охвачены квартиры и чердак дома. Из горящего строения эвакуировали 19 человек, в том числе троих детей.

В результате огонь повредил в одну квартиру на площади 6 кв.м, вторую – на площади 70 кв.м и чердачное помещение на площади 40 кв.м.

Причины возгорания неизвестны.

Пожар полностью ликвидировали только через два часа, к 7.40.

В соцсети, в паблике «Сегежа online...» местные жители разметили фото и в комментарии написали.

«Горел дом на улице Гагрина, 23. Самое ужасное, когда такой пожар рядом с твоим домом, а еще ужаснее, что в этом доме проживают 3 многодетные семьи. Куда вот им теперь!?»

«И еще молодая семья с младенцем. Они до последнего стояли на улице с малышом в коляске. Куда пошли, не знаю».

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Комментарии

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Вася
2021-10-31 16:05:05
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топка
2021-10-31 15:30:18
Многодетные - это не значит, что они правильные семьи. Пожары устраивают, а теперь помощь нужна? :)
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