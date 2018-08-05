В Карелии пожарные борются с четырьмя лесными пожарами

Лес горит в Пудожском, Муезерском и Лахденпохском районах.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, по состоянию на вечер 4 августа, в Карелии действует 4 лесных пожара на площади более 16 га, 3 из них локализованы. Один пожар действует в Пудожском районе, один – в Муезерском и два – в Лахденпохском районе.

Спецгруппа МЧС России по Республике Карелия продолжает борьбу с огнем на о. Кугрисаари в Ладожском озере. Площадь возгорания порядка 12 Га.

На острове достаточно воды, авиация не нужна. Авиация используется преимущественно для патрулирования и выявления пожаров. Радиационная обстановка в норме.

Все пожары в Лоухском районе, где была самая сложная пожароопасная ситуация, ликвидированы, сообщает правительство Карелии.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 285 пожаров на площади более 1500 га.