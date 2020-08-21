Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям Карелии напомнили, как не заблудиться в лесу 1
21.08.2020 17:20
ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений
21.08.2020 12:35
Жителям Карелии предлагают перейти на электронную квитанцию
21.08.2020 15:00
Мужчина на "троне" устроил фотосессию посреди проезжей части в Карелии (ФОТОФАКТ) 2
21.08.2020 14:47
В Карелии мужчина через балкон соседей на пятом этаже залез к знакомой 1
21.08.2020 16:22

В Карелии пожарные спасли здание Госпожнадзора от огня (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:01, 22 Августа 2020
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
Загрузка...

В Олонце пожарные вовремя потушили загоревшееся рядом с Госпожнадзором и ГИМС здание.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей по Олонецкому району, 21 августа в 23.18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на ул.Володарского, у дома №20 произошел пожар в бесхозном эксплуатируемом строении.

Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ПЧ-35 по охране Олонца, а также две единицы спецтехники.

Руководитель тушения пожара начальник части сообщил, что в 23.26 пожар был ликвидирован. Спасено здание, где расположены помещения магазина, Госпожнадзора и ГИМС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ
16.08.2020, 09:06
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Аналитика

21.08.2020 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»