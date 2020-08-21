В Карелии пожарные спасли здание Госпожнадзора от огня (ФОТО)

В Олонце пожарные вовремя потушили загоревшееся рядом с Госпожнадзором и ГИМС здание.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей по Олонецкому району, 21 августа в 23.18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на ул.Володарского, у дома №20 произошел пожар в бесхозном эксплуатируемом строении.

Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ПЧ-35 по охране Олонца, а также две единицы спецтехники.

Руководитель тушения пожара начальник части сообщил, что в 23.26 пожар был ликвидирован. Спасено здание, где расположены помещения магазина, Госпожнадзора и ГИМС.