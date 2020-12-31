В Карелии пожарными теперь не становятся, а рождаются (ФОТО)

В МЧС Карелии учредили медаль "Рожден в семье пожарного", сообщили в ведомстве.

В честь 30-летия МЧС России в карельском ведомстве учредили медаль "Рожден в семье пожарного". С сегодняшнего дня, 30 декабря, она будет вручаться каждому малышу, рожденному в семье пожарного. На торжественном мероприятии, которое прошло накануне на территории 1 пожарно-спасательной части, было вручено 20 таких медалей. Вместе с медалью дети получили сладкий подарок, а также футболку с рисунком. Рисунки, изображенные на футболках, выполняли сами детишки.

"Я надеюсь, что вручение необычного знака семьям пожарных станет настоящей традицией Главного управления МЧС России по Республике Карелия, что этот знак станет символом крепкой семьи, которую так ценят все сотрудники чрезвычайного ведомства. И кто знает, может быть именно эта медаль сподвигнет детей пойти по стопам своих родителей", - отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия полковник внутренней службы Алексей Елисеев.