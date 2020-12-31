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В Карелии пожарными теперь не становятся, а рождаются (ФОТО)

Новости. Общество
12:40, 30 Декабря 2020
фото: © МЧС Карелии
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В МЧС Карелии учредили медаль "Рожден в семье пожарного", сообщили в ведомстве.

В честь 30-летия МЧС России в карельском ведомстве учредили медаль "Рожден в семье пожарного". С сегодняшнего дня, 30 декабря, она будет вручаться каждому малышу, рожденному в семье пожарного. На торжественном мероприятии, которое прошло накануне на территории 1 пожарно-спасательной части, было вручено 20 таких медалей. Вместе с медалью дети получили сладкий подарок, а также футболку с рисунком. Рисунки, изображенные на футболках, выполняли сами детишки.

 

"Я надеюсь, что вручение необычного знака семьям пожарных станет настоящей традицией Главного управления МЧС России по Республике Карелия, что этот знак станет символом крепкой семьи, которую так ценят все сотрудники чрезвычайного ведомства. И кто знает, может быть именно эта медаль сподвигнет детей пойти по стопам своих родителей", - отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия полковник внутренней службы Алексей Елисеев.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-12-31 10:59:51
Думал, правительствующие уроды уже ничем не удивят... Но место, откуда они изрыгают свои мертворожденные инициативы, отдыха не ведает.
кир
2020-12-30 15:41:29
Леопольдик, часть своих блудописаний оставь на ночь. Будет и ночью развлечение.
Leopol'd
2020-12-30 23:03:24
кир, рано бухать начал. Уже бредишь, а до нового года больше суток!
кир
2020-12-31 14:18:33
Leopol'd, тебе глупость к лицу. Смотрится и соответствует.
Кир чокнутый
2020-12-30 14:39:42
А если я рождён в семье взяточников! Как тогда быть?
Врунов
2020-12-30 14:28:44
Агрекалчнутым медаль за жестикуляцию ручонками
Неравнодушный
2020-12-30 14:16:02
В Финляндии такого нет, значит, неправильно... нашего человека так приучали рассуждать.
Leopol'd
2020-12-30 14:03:53
Пора вводить касты! Перенимать исторический опыт Индии!
Leopol'd
2020-12-30 13:18:58
Крепчающий маразм!
Ну хоть баньку построили спасателям, в кадр попала.
User
2020-12-30 13:03:29
Нужно непременно продолжить данное начинание и учредить медали "Рожден в семье чиновника", "Рожден в семье депутата", "Рожден в семье священника", "Рожден в семье росгвардейца", "Рожден в семье стирателя синих трусов" и т.д., а так же табель о рангах, в который сразу вносить новорожденных во избежание дальнейших попыток нарушения наследной субординации. Как записано в обнуленной Конституции - "«Сохраняя память предков и веру в бога».
кир
2020-12-30 15:33:49
User, тебе медалька "самобытный беглец".
Врунов
2020-12-30 13:09:14
User, в семье сесурити
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