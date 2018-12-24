В Карелии предлагаемый размер зарплаты сократился почти в 30% сфер бизнеса

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Снижение среднего размера предлагаемой заработной платы в Карелии в 2018 году произошло в организациях, работающих в 10 видах профессиональной деятельности – это почти 30% от общего числа сфер бизнеса, существующих в республике.
Больше всего упал предлагаемый размер зарплаты в маркетинге и рекламе. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в 2018 году, составил 19,5 тысяч рублей, что на 22% меньше, чем в 2017 году.
Резко сократился размер зарплаты, которую готовы платить в организациях науки и образования – 23 тысячи рублей. Это на 18% ниже уровня прошлого года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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