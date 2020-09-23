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В Карелии представители Сбербанка рассказали школьникам про искусственный интеллект

Новости. Общество
13:56, 24 Сентября 2020
фото: © Сбербанк
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Сбербанк и администрация главы республики Карелия провели "Урок цифры" для старшеклассников карельских школ.

Карелия присоединилась к всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры". Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Сбербанка.

В онлайн-занятии по теме "Искусственный интеллект и машинное обучение" приняли участие ученики 10-11 классов лицея №1 Петрозаводска и лицея №1 Костомукши. Мероприятие провели управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим и заместитель руководителя администрации главы республики Наталья Никольская.

"В современном мире понимание, что такое искусственный интеллект, и формирование своего отношения к новейшим технологиям очень важно, поэтому Сбербанк проводит подобные уроки. Вам предоставляется возможность узнать, что это такое, попробовать себя и понять, интересна ли вам эта тема для дальнейшей профессиональной жизни и карьеры. Сбербанк на сегодняшний день является одним из лидеров внедрения цифровых технологий в банковские процессы, и мы с радостью делимся с вами своим опытом", – заявил Константин Бугрим.

Сообщается, что на уроке старшеклассники узнали, как разрабатывается искусственный интеллект, где он применяется, а также о карьерных возможностях в этой области. Школьники познакомились с примерами использования информационных технологий в банковской сфере.

"Вы родились в такое время, когда цифровые технологии развиваются очень стремительно. И уже сегодня вы можете рассказать нам, вашим родителям, об этом больше, чем мы вам. Но как бы ни развивался искусственный интеллект, у меня убедительная к вам просьба: не забывайте про свой. Никогда и ничто его не заменит, и только за вами будущее", – добавила Наталья Никольская.

"Урок цифры" – всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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