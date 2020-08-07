В Карелии приговор Дмитриеву не устроил участников процесса

Стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

В понедельник, 3 августа истек срок обжалования приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Напомним , судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали. Как стало известно, это решение не удовлетворило ни одну из сторон, участвующих в судебном процессе, – и сам Дмитриев (через адвоката Ануфриева – прим. ред), и представитель его приемной дочери, и городская прокуратура – подали апелляционные жалобы.

При этом, все три стороны, высказали принципиальное несогласие с приговором.

Подробности читайте далее.