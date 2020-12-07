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В Карелии природоохранная прокуратура добилась ликвидации 15 стихийных свалок

Новости. Общество
16:29, 08 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Сотрудникам надзорного ведомства удалось заставить местное самоуправление в Петрозаводске и Суоярвском районе убрать более чем 1,5 тыс. куб. метров мусора, заявили в прокуратуре Карелии.

Во втором полугодии этого года Карельская природоохранная прокуратура в связи с заявлениями о нарушениях добилась ликвидации в Петрозаводске более 5 стихийных свалок отходов, объем которых составил 610 куб. метров. Кроме того, c несанкционированных свалок вывезли не менее пятисот отработанных автомобильных покрышек.

На территории Суоярвского района за указанный период на основании решения суда по иску природоохранного прокурора местным самоуправлением ликвидировано 10 стихийных свалок отходов общим объемом 980 куб. метров.

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Комментарии

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песков
2020-12-08 17:08:15
РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ .
zanoza
2020-12-08 16:55:35
"Выдающиеся достижения" , однако.
кир
2020-12-08 16:52:01
Это следствие. Кто причины устранять будет? Каждый год одно и то же. :)
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