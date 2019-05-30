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Новости. Общество
13:10, 30 Мая 2019

В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

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Приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу".

Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.

Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Карелии Олег Гончаров на пресс-конференции в Петрозаводске.

"Действительно, заявление направлено в суд о прекращении в связи с невозможностью исполнения", - сказал Гончаров.

Приставы мотивируют свое решение невозможностью произведения действий по сносу объекта.

Суд ориентировочно состоится в начале июня.

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Комментарии

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Кальтер
2019-05-30 14:51:40
Опечатать помещение незаконной постройки тоже не в силах приставов? И пусть арендатели потом сами разбираются с арендодателем почему их не пускают на их арендованную территорию.
кир
2019-05-30 14:39:03
Злые вы.(с)
Leopol'd
2019-05-30 14:23:34
Нормальная, согласованная политика. Потянули 3 года, закрыли "за невозможностью".
Мизантроп
2019-05-30 14:08:58
Погромы таки будут?
Гость
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