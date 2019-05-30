В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу".

Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.

Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Карелии Олег Гончаров на пресс-конференции в Петрозаводске.

"Действительно, заявление направлено в суд о прекращении в связи с невозможностью исполнения", - сказал Гончаров.

Приставы мотивируют свое решение невозможностью произведения действий по сносу объекта.

Суд ориентировочно состоится в начале июня.