В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Новости по теме
Приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу".
Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.
Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Карелии Олег Гончаров на пресс-конференции в Петрозаводске.
"Действительно, заявление направлено в суд о прекращении в связи с невозможностью исполнения", - сказал Гончаров.
Приставы мотивируют свое решение невозможностью произведения действий по сносу объекта.
Суд ориентировочно состоится в начале июня.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии