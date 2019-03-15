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Новости. Общество
09:53, 15 Марта 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

В Карелии приставы обязали бомжа отработать штрафы

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Должника, не заплатившего административные штрафы, нашли в заброшенном доме под матрацами, сообщили в УФССП Карелии.

Судебным участком Олонецкого района вынесено несколько постановлений о назначении наказания местному жителю в виде обязательных работ продолжительностью 80 часов за неуплату ранее назначенных административных штрафов.
Когда стали искать должника, то выяснилось, что по месту регистрации он не проживает, а ведет асоциальный образ жизни.

"Является фактически бомжом, найти его можно в Олонце в заброшенном административном здании", - сообщили приставы.

Ранним зимним утром судебные приставы, вооружившись фонариками, выдвинулись по установленному адресу. Прибыв на место, обнаружили большое двухэтажное административное здание со сгоревшей крышей. Попробовав вызвать должника окриками и, не получив результата, решили пробраться внутрь здания. Осторожно пройдя по многочисленным темным лабиринтам под свисающими сосульками и провисшими балками, в одном из помещений увидели на полу кучу матрацев, под которыми спал должник.

Разбудив должника, судебный пристав сообщил должнику о возбуждении исполнительных производств и назначении ему обязательных работ, а также вручил требование о явке в отдел судебных приставов на следующий день.

Гражданин исполнил требование. Прибыв в отдел, он получил направление для прохождения обязательных работ в одно из учреждений города. На сегодняшний день большая часть обязательных работ должником отработана.

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