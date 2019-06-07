В Карелии продают бывший пионерлагерь "Сосновый бор"за 40 млн рублей

Бывший пионерлагерь "Сосновый бор", принадлежавший ОАО "Кондопога" и проданный комбинатом в прошлом году, снова выставлен на продажу, но уже в 6 раз дороже.

В состав комплекса входит земельный участок площадью 10 га на берегу озера Гирвас со своим пляжем, 7 зданий, 2 артезианские скважины, детские площадки, футбольные поля, баскетбольная площадка и другая инфраструктура.

Планируемая стоимость сделки, указанная в объявлении – 40 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".