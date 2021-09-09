В Карелии продолжает расти спрос на потребительские кредиты Сбербанка

За 8 месяцев 2021 года Сбербанк выдал жителям Карелии почти 49 тысяч потребительских кредитов.

Это на 44% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении прирост составил около 40%. Общий объем выданных кредитов – 11,5 млрд рублей. Почти 70% клиентов Сбера оформили кредиты через цифровые каналы банка.

«Мы наблюдаем устойчивую положительную динамику спроса на потребительские кредиты: так, летом в Петербурге количество оформленных кредитов росло в среднем на 10% каждый месяц. Такой интерес связан как с сезонностью — люди берут деньги в банке на отпуск, ремонт, подготовку к школе — так и со значительно улучшенными условиями кредитования. Сбер снизил в июле ставки до рекордно низкого значения», — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения — 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Но условия улучшены для всех клиентов банка, в том числе для новых. Акция продлится по 30 сентября 2021 года.

Потребительский кредит в Сбербанке доступен на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займёт от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение нескольких минут.

Оформить и получить потребительский кредит можно также в офисах Сбербанка. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Подробные условия потребительского кредитования размещены на сайте банка.

* Условия указаны для кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — кредит). Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита — 30 000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков — 3 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок рассмотрения кредитной заявки: от 2-х минут и не более 2-х дней с момента предоставления заемщиком в банк полного пакета документов.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк