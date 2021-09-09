Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Депутатов горсовета Петрозаводска будут избирать 108 тысяч 230 избирателей
Сегодня 09:26
Как партии получат доступ к видеонаблюдению на выборах
Сегодня 09:14
В Карелии стартовало досрочное голосование на выборах
Сегодня 09:05
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
15.09.2021 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
15.09.2021 14:18
Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников 3
15.09.2021 22:30
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 6
15.09.2021 15:37
Новое приемное отделение открылось в БСМП Петрозаводска 6
15.09.2021 16:56
«Пятнашка» вылетела на тротуар в результате аварии в новом микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО) 1
15.09.2021 16:37
Глава Карелии и прокурор республики посадили карликовые березы (ФОТО) 8
15.09.2021 13:28
Тхэквондист из Карелии стал чемпионом России 3
15.09.2021 18:00
Республиканский онкодиспансер приглашает жителей Карелии на День открытых дверей
15.09.2021 17:40

В Карелии продолжает расти спрос на потребительские кредиты Сбербанка

Новости. Общество
12:31, 16 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

За 8 месяцев 2021 года Сбербанк выдал жителям Карелии почти 49 тысяч потребительских кредитов.

Это на 44% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении прирост составил около 40%. Общий объем выданных кредитов – 11,5 млрд рублей. Почти 70% клиентов Сбера оформили кредиты через цифровые каналы банка.

«Мы наблюдаем устойчивую положительную динамику спроса на потребительские кредиты: так, летом в Петербурге количество оформленных кредитов росло в среднем на 10% каждый месяц. Такой интерес связан как с сезонностью — люди берут деньги в банке на отпуск, ремонт, подготовку к школе — так и со значительно улучшенными условиями кредитования. Сбер снизил в июле ставки до рекордно низкого значения», — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения — 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Но условия улучшены для всех клиентов банка, в том числе для новых. Акция продлится по 30 сентября 2021 года.

Потребительский кредит в Сбербанке доступен на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займёт от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение нескольких минут.

Оформить и получить потребительский кредит можно также в офисах Сбербанка. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Подробные условия потребительского кредитования размещены на сайте банка.

* Условия указаны для кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — кредит). Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита — 30 000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков — 3 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок рассмотрения кредитной заявки: от 2-х минут и не более 2-х дней с момента предоставления заемщиком в банк полного пакета документов.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Не коронавирус ли? Узнай за 15 минут!
Из Минздрава Карелии за последнюю неделю поступают неутешительные новости: уровень заболеваемости ОРВИ более чем на 33% превысил эпидемиологический порог, при этом заболевание коронавирусом более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель.
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 6
15.09.2021 15:37
Виталий Красулин: «Республика – не полигон для амбициозных неумех»
15.09.2021 10:00
Какие налоги не должны платить пенсионеры
15.09.2021 09:40
Выборы: прийти и проголосовать 3
14.09.2021 13:31
Вся аналитика

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»