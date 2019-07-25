В Карелии готовят специалистов для проведения Всероссийской переписи населения

В Карелиястате состоялся семинар по вопросам актуализации списков адресов домов.

С 1 по 31 октября 2020 года в стране пройдет очередная Всероссийская перепись населения.

Подготовка к ней в Карелии началась еще в начале этого года.

Очередным шагом в рамках подготовки к важнейшему государственному мероприятию стал обучающий семинар для специалистов отдела сводных статистических работ и ведения Статистического регистра в городских округах и муниципальных районах республики и уполномоченных по вопросам подготовки и проведения переписи, прошедший в Карелиястате с 22 по 24 июля 2019 года.

Особое внимание в ходе обучения было уделено порядку актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах. Это является важнейшим подготовительным мероприятием, обеспечивающим полноту учёта населения при проведении предстоящей переписной кампании. В ходе семинара были также рассмотрены возможности работы в различных модулях: актуализации адресов помещений, переписного районирования, тиражирования бумажных комплектов регистраторов.

Обучающиеся участвовали в практической работе по созданию регистраторских участков с использованием программы АС ВПН.

В ближайшее время городские округа и муниципальные районы республики будут разбиты на регистраторские участки. После этого специалисты составят маршрутные листы.

В августе-сентябре 2019 года регистраторы будут актуализировать списки адресов домов путем натурного обхода и сравнения с реальной местностью данных, указанных в маршрутных листах и на картографическом материале. Это станет основой для создания организационного плана проведения переписи населения в 2020 году.