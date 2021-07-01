В Карелии продолжают регистрировать случаи заражения COVID-19 у детей

За сутки коронавирус выявлен у 13 детей в Карелии, сообщил на своей странице глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 2 июля, в Карелии зарегистрирован 4761 ребенок, заразившийся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 13 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки шестеро детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4409.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 50578 жителя Карелии, 636 из них умерли. Выздоровели 47670 человека.