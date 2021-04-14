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В Карелии продолжают регистрировать смерти от коронавируса – за сутки еще двое скончавшихся

Новости. Общество
09:30, 15 Апреля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Общее число смертей от коронавируса в Карелии достигло 428 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Сортавальской ЦРБ скончалась 72-летняя жительница Петрозаводска. Также умер 70-летний житель петрозаводчанин, отказавшийся от госпитализации. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число смертей от коронавируса в Карелии достигло 428 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 67 человек. Из этого числа заболевших – 65 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии зарегистрировано 44955 случаев инфицирования коронавирусом.

Выздоровели 42819 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 93 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7320,9 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3179,8 случая, по Северо-Западу – 5607,2.

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